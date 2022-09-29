حرس الثورة الاسلامية يواصل استهداف معسكرات الارهابيين في شمال العراق

العالم - بانوراما

وقال باكبور إن الأهداف التي تم ضربها منتشرة في اثنين واربعين مكانا، وفي بعض الحالات على بعد أربعمئة كيلومتر عن بعضها البعض، واضاف أن الاهداف المنتخبة تعود بالتأكيد إلى الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.



وفي ملف بانوراما الثاني تناول: تأكيد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن المقاومة الفلسطينية ستقوم بواجبها في الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد اقتحامها جنين واستشهاد اربعة مقاومين، من بينهم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل ابيب قبل اشهر التي قتل وجرح فيها عدد من الصهاينة.

واكد نخالة أن وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولويات حركة الجهاد الإسلامي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.