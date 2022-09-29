الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة الاسلامية يواصل استهداف معسكرات الارهابيين في شمال العراق

حرس الثورة الاسلامية يواصل استهداف معسكرات الارهابيين في شمال العراق
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "بانوراما" أعلان قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد باكبور إطلاق ثلاثة وسبعين صاروخا باليستيا أرض-أرض وعشرات الطائرات بدون طيار لضرب مقرات الارهابيين في شمال العراق،

العالم - بانوراما

وقال باكبور إن الأهداف التي تم ضربها منتشرة في اثنين واربعين مكانا، وفي بعض الحالات على بعد أربعمئة كيلومتر عن بعضها البعض، واضاف أن الاهداف المنتخبة تعود بالتأكيد إلى الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.


وفي ملف بانوراما الثاني تناول: تأكيد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن المقاومة الفلسطينية ستقوم بواجبها في الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد اقتحامها جنين واستشهاد اربعة مقاومين، من بينهم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل ابيب قبل اشهر التي قتل وجرح فيها عدد من الصهاينة.

واكد نخالة أن وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولويات حركة الجهاد الإسلامي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

رئيسي: أكدنا ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ أي اتفاق

شاهد.. مثيرو الشغب يتراجعون بعد صفعة الشعب الايراني

العميد باكبور: دمرنا مقرات الارهابيين بـ 73 صاروخا وعشرات المسيرات+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطار الاستحقاق الرئاسي  في لبنان ينطلق اليوم

الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

عين على شبكات التواصل في العالم العربي والاسلامي

روسيا: الاعتداءات "الاسرائيلية" على سورية ولبنان تؤجج الوضع في المنطقة

"نيكاراغوا" تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من البلاد

انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرض إعادة إعمار سورية بمشاركة عربية وأجنبية