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الصحة السورية: 426 إصابة مثبتة بالكوليرا و33 وفاة مسجلة

الصحة السورية: 426 إصابة مثبتة بالكوليرا و33 وفاة مسجلة
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 426 إصابة توزعت في حلب 260 ودير الزور 72 والحسكة  30 والرقة 26 واللاذقية 19 وحمص 5 ودمشق 5 والسويداء 5 ودرعا 3 والقنيطرة 1.

العالم-سوریا

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه الامس بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 33 توزعت في حلب 28 والحسكة 3 ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة، أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجادها يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى ضرورة غسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته، وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

كما دعت الوزارة إلى متابعة منصاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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