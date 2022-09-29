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محافظ العاصمة : طهران تنعم بالأمن التام

محافظ العاصمة : طهران تنعم بالأمن التام
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ العاصمة الايرانية طهران محسن منصوري بأن أعمال الشغب الأخيرة انتهت وان طهران تنعم بالأمن التام.

العالم - ايران

وقال محافظ طهران خلال مراسم احياء ذكرى شهداء الدفاع المقدس (حرب نظام صدام المقبور على ايران للفترة 1980-1988) وشهداء الدفاع عن المقدسات (الحرب ضد داعش) بمدينة صفادشت: أعلن امامكم بأن أعمال الشغب الأخيرة قد انتهت وان طهران تنعم بالأمن منذ عدة ليالي.

وأشار محافظ طهران الى يأس الأعداء من استمرار أعمال الشغب، مؤكدا: انظروا مدى يأس الأعداء، حتى ان احد قادة اعمال الشغب في خارج البلاد قال خلال اتصال هاتفي له مع عناصر الداخل عليكم ان تعملوا بكل ما تستطيعون لابقاء نار الاضطرابات مشتعلة حتى لو كان ذلك بمقدار اضرام النار في حاوية القمامة في احد الأزقة المغلقة.

وتابع محافظ طهران: نحن نتعامل مع الاشخاص البسطاء بشكل يختلف عن مثيري الشغب، كما اننا سنحاسب المشاهير الذين يحرضون على أعمال الشغب.

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