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زاخاروفا: حادثة خطوط التيار الشمالي وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية

زاخاروفا: حادثة خطوط التيار الشمالي وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "حادثة خطوط "التيار الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية".

العالم- روسيا

وقالت زاخاروفا "والآن حول مكان حدوث ذلك [حادثة خطوط التيار الشمالي] إنها المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد. هذه هي الدول التي تتمحور حول الناتو والممتلئة بالأسلحة الأمريكية، هذه هي البلدان التي تسيطر عليها بالكامل أجهزة المخابرات الأمريكية. إنهم بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة المخابرات الأمريكية، التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك".

كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية محاولات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير لتوضيح معنى كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إنهاء مشروع "نورد ستريم 2" بأنها "مثيرة للشفقة".

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