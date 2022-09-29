الهند تزود أرمينيا بأسلحة وذخائر

العالم- أسيا والباسفيك

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية يوم الخميس​، أنه" سيتم التسليم على أساس العقود الموقعة بين البلدين في أوائل سبتمبر".

ووفقا للصحيفة، "ستزود الهند أرمينيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "بيناكا" من تصميمها الخاص، والتي سيتم بيعها في الخارج لأول مرة، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات ومجموعة من الذخائر الحربية."

وفي عام 2020، سلمت الهند أربع منصات استطلاع "Swathi" إلى أرمينيا.

وسجلت صادرات الأسلحة الهندية ارتفاعا بأكثر من سبعة أضعاف منذ عام 2014، عندما تولت حكومة ناريندرا مودي السلطة.

ووفقا لوزارة الدفاع الهندية، زادت قيمة صادرات الأسلحة الهندية إلى حوالي 1.528 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022.