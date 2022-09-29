لبنان.. بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب

العالم_لبنان

12:02- بدء فرز الأصوات في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

11:45- بدء عملية الاقتراع في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

ولفت رئيس مجلس النّواب نبيه بري، تعليقًا على غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأعضاء الحكومة عن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في المجلس النّيابي، إلى "أنّني حكيته وقلتلّه مش ضروري تشرّف".

وبعد تلاوة المواد الدّستوريّة الخاصّة بانتخاب رئيس للجمهوريّة، سأل نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب عن طائفة رئيس الجمهوريّة، وإن كانت هناك أيّ مادّة دستوريّة تحتّم اختياره من ضمن الطائفة المارونية، فأجابه برّي "هذا عرف… كأنّك طمعان فيها (ممازحًا)".

وأشار برّي، ردّا على سؤال من النّائب فريد هيكل الخازن، إلى أنّه "ما دام النّصاب مؤمّنًا، فعلى رئيس المجلس أن يكمل الجلسة".

وكان قد ذكر في بداية الجلسة، أنّ "عدد النّواب المتواجدين داخل قاعة المجلس، بلغ 120"

يتبع ..