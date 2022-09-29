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مستوطنون يشرعون ببناء "بؤرة استيطانية جديدة" ببيت لحم

مستوطنون يشرعون ببناء
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

شرع مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الخميس، ببناء بؤرة استيطانية جديدة في مدينة بيت لحم.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادرة محلية، أن "المستوطنين بدأوا ببناء البؤرة الاستيطانية الجديدة في أراضي قرية كيسان جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسية التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدرسة الهاجرية في منطقة السهلة بمدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت طالبين من داخل الصف الدراسي للمدرسة.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراليوم الخميس، منزلًا في قرية أرطاس جنوب الضفة الغربية.

ووفق مصار محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "برك سليمان" وتمركزت عند البركة الثالثة، وهدمت منزلا مكونا من طابقين وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا، للمواطن إسماعيل عوض صلاح، بدعوى عدم الترخيص.

مالك المنزل قال إن قوات الاحتلال لم تخطر بهدم المنزل، وإنه كان يستعد للانتقال اليه.

وكانت قوات الاحتلال، قد استولت الأسبوع الماضي، على معدات للبناء من منزل المواطن صلاح.

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