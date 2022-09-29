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دعوات للمشاركة في وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين برام الله السبت القادم

دعوات للمشاركة في وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين برام الله السبت القادم
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إلى المشاركة في الوقفة الأسبوعية السبت القادم، احتجاجاً على استمرار اختطاف أبنائهم في سجون السلطة.

العالم- فلسطين

وأشار الأهالي إلى أن" الوقفة التضامنية ستكون يوم السبت الموافق 01/10/2022، الساعة الخامسة ونصف عصراً، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله".

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وعدوانا في سجون السلطة ومسلخ أريحا، وتضامنًا مع الأسير في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف أكثر من 55 معتقلاً، وتواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية ضد النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن “مسلخ” أريحا.
ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، خلال أغسطس الماضي.

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دعوات للمشاركة في وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين برام الله السبت القادم

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