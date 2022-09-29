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لحظة انقضاض المسيرة "شاهد 136" على مقرات الارهابيين

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

لحظة انقضاض المسيرة الانتحارية "شاهد 136" على مقرات زمرتي كومله والديمقراطية الارهابيتين في كردستان العراق.

العالم - ايران

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