باتيلي يباشر مهمته كممثل جديد لغوتيريش في ليبيا

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وأضافت البعثة، في بيان أن باتيلي سيعمل من ليبيا، بدعم من ريزدون زينينغا كنائب للممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائبة للممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وأوضحت أن باتيلي سيبدأ سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا أوائل أكتوبر المقبل.

وعبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، عبر حسابه بـ"تويتر"، عن سعادته بلقاء باتيلي وترحيبه ببدء مهمته.

وأشاد بكون باتيلي أول مبعوث إفريقي إلى ليبيا، إضافة إلى حرصه على أن تكون أولى لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك.

وبداية سبتمبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة اختيار باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام في ليبيا ورئيسا للبعثة الأممية فيها، خلفا للسلوفاكي يان كوبيتش.

وتشهد ليبيا، منذ مارس الماضي، صراعا بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق، والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.