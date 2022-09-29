الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

باتيلي يباشر مهمته كممثل جديد لغوتيريش في ليبيا

باتيلي يباشر مهمته كممثل جديد لغوتيريش في ليبيا
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باتيلي، باشر مهامه رسميا كممثل خاص جديد للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.

العالم-ليبيا

وأضافت البعثة، في بيان أن باتيلي سيعمل من ليبيا، بدعم من ريزدون زينينغا كنائب للممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائبة للممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وأوضحت أن باتيلي سيبدأ سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا أوائل أكتوبر المقبل.

وعبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، عبر حسابه بـ"تويتر"، عن سعادته بلقاء باتيلي وترحيبه ببدء مهمته.

وأشاد بكون باتيلي أول مبعوث إفريقي إلى ليبيا، إضافة إلى حرصه على أن تكون أولى لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك.

وبداية سبتمبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة اختيار باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام في ليبيا ورئيسا للبعثة الأممية فيها، خلفا للسلوفاكي يان كوبيتش.

وتشهد ليبيا، منذ مارس الماضي، صراعا بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق، والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

روابط ذات صلة

ليبيا..هدنة هشّة في الزاوية وخطر الاقتتال الشامل يتصاعد

ليبيا تتسلم دعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي بشأن حدودها ومنطقة الساحل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هيئة الأسرى: الأسير "ناصر أبو حميد" في مرحلة حرجة جدًا

باتيلي يباشر مهمته كممثل جديد لغوتيريش في ليبيا

شاهد بالفيديو... لهذا السبب.. فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية

دعوات للمشاركة في وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين برام الله السبت القادم

مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

غازبروم الروسية تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا