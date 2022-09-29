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لهذا السبب.. فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد البرلماني اللبناني السابق نزيه منصور أن فشل مجلس النواب اللناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد جاء نتيجة التخدلات الجهات الخارجية.

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث مع قناة العالم الإخبارية، إن بعض النواب في البرلمان يتلقون الاوامر من خارج البلاد، ولديهم توجهات تخدم مصالح الدول الغربية وبعض الانظمة العربية.

وأضاف، أن لبنان يمر بازمة اقتصادية ومعيشية واجتماعية حادة، تفرض على القوى السايسية التفاهم للخروج بالبلاد من هذه الازمات الشائكة.

ونوه، منصور أن الازمات التي يعيشها لبنان اجبرت نخب المجتمع من مثقفين وخريجي ترك البلاد والسفر الى الخارج لايجاد مكان يحتويهم ويهئ لهم امكانيات سبل الراحة المنشودة.

واوضح البرلماني اللبناني السابق، أن القوى السياسية يتوجب عليها ان تتنازل عن كل الخصومات والصراعات، والتنافس على مواقع السلطة، من اجل اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، مشيرا الى ان انتخاب رئيس الجمهورية له اهمية اكثر من تشكيل الحكومة، لأن تشكيل حكومة جديدة دون اختيار رئيس للجمهورية سياخذ البلد الى فوضى اتخاذ القرار.

هذا وفشل مجلس النواب اللناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم حصول اي مرشح على اغلبية الثلثين للفوز من الدورة الاولى للتصويت.

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب حيث شارك فيها مئة وعشرون نائبا من اصل مئة وثمانية وعشرين للادلاء بأصواتهم في اقتراع سري لانتخاب الرئيس. وتنتهي ولاية عون اخر الشهر المقبل.

وكان رئيس البرلمان نبيه بري دعا الثلاثاء لعقد جلسة لتكون أول خطوة من قبله ردا على اتهامه بتعطيل الانتخاب.

ووصفت الاوساط السياسية اللبنانية الخطوة على انها اول اختبار مهم للنوايا والنصاب والتحالفات والمرشحين.

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