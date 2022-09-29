كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مشتركة مع الأسطول الأمريكي

العالم- أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صادر عن قيادة قوة الدفاع الذاتي، اليوم الخميس: "ستجري قوة الدفاع الذاتي البحرية تدريبات ثلاثية مع البحرية الأمريكية وبحرية جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون من أجل إقامة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة"على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى أن "المدمرة من طراز "أساهي" ستشارك في التدريبات من اليابان، بينما سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والمدمرتان "باري وبينفولد"، وطراد الصواريخ "يو إس إس تشانسيلورسفيل"، وغواصة نووية متعددة الأغراض."

ولفت البيان إلى أن "كوريا الجنوبية ستشارك في التدريبات بمدمرة من طراز " كي دي إكس 2"، مشيرة إلى أن الغرض من المناورات هو "زيادة القدرات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي البحرية"حسب تعبيره.