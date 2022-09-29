الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مشتركة مع الأسطول الأمريكي

كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مشتركة مع الأسطول الأمريكي
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن "القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، يوم غد الجمعة، في بحر اليابان، لتطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات."

العالم- أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صادر عن قيادة قوة الدفاع الذاتي، اليوم الخميس: "ستجري قوة الدفاع الذاتي البحرية تدريبات ثلاثية مع البحرية الأمريكية وبحرية جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون من أجل إقامة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة"على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى أن "المدمرة من طراز "أساهي" ستشارك في التدريبات من اليابان، بينما سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والمدمرتان "باري وبينفولد"، وطراد الصواريخ "يو إس إس تشانسيلورسفيل"، وغواصة نووية متعددة الأغراض."

ولفت البيان إلى أن "كوريا الجنوبية ستشارك في التدريبات بمدمرة من طراز " كي دي إكس 2"، مشيرة إلى أن الغرض من المناورات هو "زيادة القدرات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي البحرية"حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تحسين العلاقات المشتركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوى المعارضة في البحرين تؤكّد مقاطعة الانتخابات

هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.. بايدن يبحث عن نائبة متوفاة بين الحضور

ما هي الأسباب وراء فقدان الشهية بشكل مستمر؟

الصحة الايرانية: 352 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

کنعاني: المتشدقون بمشاكل الشعب الایراني یحرمون مرضانا من الأدویة

استخدام ضوء الشمس لتنقية مياه الصرف الصحي