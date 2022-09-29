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بيسكوف: مراسم توقيع معاهدات انضمام الأراضي المحررة ستقام غدا في الكرملين بحضور الرئيس بوتين

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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