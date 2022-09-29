وفد برلماني ألماني يزور تايوان

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت جواني أوو، المتحدثة باسم وزير الخارجية التايواني، إنّ "من المتوقع أن يزور وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وتايبيه في البرلمان الألماني تايوان الأحد المقبل، وسوف يبقي في تايبيه حتى يوم الخميس المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "هذا أول وفد رسمي ألماني يزور تايوان منذ جائحة كورونا".

وأضافت أنّ "هذا سوف يعد أيضا ثاني وفد من دول أوروبية بارزة يزور تايبيه، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مطلع آب/أغسطس الماضي، التي تبعها إجراء الصين لمناورات واسعة النطاق حول تايوان، في الشهر نفسه".

ووفق المتحدثة، سيلتقي رئيس الوفد كلاوس بيتر فيلش، وخمسة نواب آخرين من الوفد الذي يضم أعضاء من عدة أحزاب، الرئيسة تساي إنغ وين، ونائب الرئيسة لاي تشينغ تي، ورئيس البرلمان يو سي كون، ووزير الخارجية جوزيف وو، ونواب تايوانيين آخرين وممثلين عن مؤسسات معنية بالأمن.