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حماس: ملاحقة الاحتلال لطلبة المدارس والاعتداء عليهم واستشهاد الطفل ريان سليمان دليل على أن الاحتلال فقد صوابه في ممارسة جرائمه بحق شعبنا

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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