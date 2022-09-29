روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية والحرب تتحول إلى حرب تأمين الحدود

العالم - خاص بالعالم

وسيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، التوقيع على ضم خمسة عشر في المئة من أراضي أوكرانيا لبلاده رسميا، وبالتالي صار لزاما على موسكو أن تدافع عن هذه الأراضي التي أصبحت جزءا من البلاد، وتمنع كييف من استردادها.



أي تحولت الحرب من محاولة لتأمين إقليم الدونباس والمدنيين الذين يعيشون فيه، الى حرب تأمين الحدود وأراضي البلاد بعد أن أصبحت هذه الدول في الإقليم جزءا من الأراضي الروسية.



وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين:"ستقام مراسم التوقيع على اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي في قصر الكرملين الكبير. وسيكون هناك خطاب رئيسي للرئيس فلاديمير بوتين في هذا الحفل".



الغرب وعلى رأسه الاتحاد الاوروبي واميركا اضافة الى أوكرانيا أعلنوا رفضهم لقرار الضم هذا. ووصفوا الاستفتاءات بأنها صورية وغير مشروعة ولن يتم الاعتراف بها. ولوحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على هذه الاستفتاءات.



فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بالمهزلة، وأكد أن قواته ستواصل عملياتها لاستعادة المناطق، داعيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة ايضا.



على صعيد الطاقة والذي لا ينفصل أبدا عن الصعيد العسكري أعلن خفر السواحل السويدي أنه رصد تسربا للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم للغاز. ورجحت الاستخبارات الألمانية أن غواصين وضعوا عبوات متفجرة في مسار الأنبوب.



وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات حيث قالت اميركا أن روسيا هي من يقف خلف هذا التسريب، فيما ردت روسيا واكدت أن المنطقة التي حصل فيها التسرب، تخضع لسيطرة الاستخبارات الأميركية، نافية ضلوعها بهذا الملف.



وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية:"يمكن للمرء أن يطرح السؤال، متى بالضبط أرادت روسيا التوقف عن تزويد أوروبا بموارد الطاقة؟.. متى قررنا عدم توفير موارد الطاقة إلى ما يسمى شركاؤنا؟ لطالما كنا موردا موثوقا به لموارد الطاقة لأوروبا".



تشعب الحرب في أوكرانيا يؤكد أن عجلة الحرب قد تتجاوزها وتشمل مناطق أخرى.

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