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المبعوث الأممي يزور اليمن قبل أيام من انتهاء الهدنة

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد جملة من اللقاءات بالقيادات والمسؤولين في صنعاء على مدى يومين يختتم المبعوث الأممي هانس جروندبرغ جولته التي تركزت نقاشاتها حول ملف الهدنة الإنسانية والعسكرية، ومقترحات تمديدها لفترة زمنية أطول، والوقوف على مطالب صنعاء للتمديد المتمثلة في توسيع بنود الهدنة وتحسين مزاياها، وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية. 

العالم - مراسلون

زيارة جروندبرغ التي تأتي قبل أيام معدودة على انتهاء الهدنة القائمة وفي ظل حراك دولي يهدف لتمديدها، جددت خلالها قيادات صنعاء تمسكها هذه المرة بشروط محددة وواضحة مقابل التمديد، منها صرف مرتبات الموظفين، والرفعُ الكلي للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء، إضافة إلى تثبيت وقف اطلاق النار، وإلزامِ الطرف الآخر بتنفيذ الاتفاقات..

وبالنظر للتعقيدات والعراقيل التي رافقت الهدنة في مراحلِها الثلاثِ خلالَ ستةِ أشهر مضت، نتيجة ما تعيده القوى في صنعاء إلى مماطلة التحالف السعودي في تنفيذ التزاماته ومواصلة حصاره، فإنها ترى أنه لا جديةَ ولا مصداقيةَ لأي حديث عن السلام ما لم يتمِ البدءُ بتنفيذهذه الملفات الانسانية الملحة..

وتربط صنعاءُ نجاحَ أي تهدئة بتوفر الضمانات اللازمة لتنفيذ بنودها، كما أنها تحمّل السعودية وحلفاءها مسؤولية ما قد يترتب على رفضالمطالب من ضرر أو تصعيد أو تعقيدات في ملف الأزمة اليمنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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