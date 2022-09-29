صنعاء: لا تمديد للهدنة دون رفع الحصار ودفع المرتبات

العالم - المشهد اليمني

وكان المسؤول الأممي قد حذر قبل يومين من خطر انزلاق اليمن في الحرب بعد أشهر من الهدوء النسبي، في ظل هدنة هشة تسعى المنظمة الدولية إلى تمديدها وتوسيعها.

وقال المبعوث في بيان إن الأمم المتحدة تقف عند مفترق طرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً، داعيا الأطراف إلى اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني.

هذا وكانت الهدنة السابقة لم تشهد أي تقدم في إطار رفع الحصار عن صنعاء ودفع المرتبات، ما أدى إلى رفض حكومة الوفاق أي تمديد للهدنة.

وجدد المسؤولون في صنعاء تمسكهم باشتراط فتح مطار صنعاء وموانىء الحديدة دون قيود و دفع رواتب الموظفين للقبول بمقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسعة الهدنة.

فما هو مستقبل الهدنة؟ وهل ينجح المبعوث الأممي في تمديد الهدنة وفق البنود السابقة؟ولماذا ترفض دول العدوان رفع الحصار بشكل كامل عن اليمن؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوف البرنامج:

-حميد عاصم عضو الفريق الوطني المفاوض من صنعاء

-الإعلامي اليمني محمد الزبيدي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...