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کنعاني: المتشدقون بمشاكل الشعب الایراني یحرمون مرضانا من الأدویة

کنعاني: المتشدقون بمشاكل الشعب الایراني یحرمون مرضانا من الأدویة
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر کنعاني"، إن من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه ازاء مشاکل الشعب، حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في ايران من الأدویة الخاصة حتى يموتوا ظلماً.

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني اليوم الخمیس، على موقع إنستغرام: أولئك الذين يزعمون هذه الأيام أنهم يتعاطفون مع الشعب الإيراني في أحزانهم ویطلقون شعارات وهتافات " الحیاة" و " الدفاع عن الحقوق البشر" إنهم نفس الأشخاص الذين يحاولون جعل الشعب الإيراني يائسًا وعاجزًا بإنتهاج سياسة "الضغط الأقصى" والحظر المدمر ضده منذ سنوات بهدف إجباره على الخضوع أمام مطالبهم ومطامعهم الاستکباریة.

وقال إن من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه ازاء مشاکل الشعب، حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في ايران من الأدویة الخاصة حتى يموتوا ظلماً.

یتبع...

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