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إطلاق نار على مركبة للمستوطنين في الخليل

إطلاق نار على مركبة للمستوطنين في الخليل
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون النار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في أراضي الخليل.

العالم ـ فلسطين

وأضافت القناة 14 العبرية أن جيش الاحتلال اعترف بوقوع عملية إطلاق نار جديدة قبل ساعة، حيث أطلق مـقـاومون النار على مركبة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل، وانسحبوا بسلام.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، أصيب 4 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة صهيونية، قرب غور الأردن.

وكانت الحافلة الاسرائيلية تمر في منطقة الحمرا في شارع 90 قرب غور الأردن، فوصلت سيارة فلسطينية ترجل منها شابان فلسطينيان قاما باطلاق النيران علی الحافلة ما ادی الی اصابة سائق الحافلة ومستوطن اخر كان بالقرب منه.

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