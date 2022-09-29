الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: الجيش الاسرئيلي يعترف بوقوع عملية إطلاق نار جديدة على مركبة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ عيسى قاسم: ما تسمى الانتخابات النيابية في البحرين كارثية

إطلاق نار على مركبة للمستوطنين في الخليل

بالفيديو.. إرتفاع أسعار المحروقات في المغرب يثير استياء المواطنين

قوى المعارضة في البحرين تؤكّد مقاطعة الانتخابات

هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.. بايدن يبحث عن نائبة متوفاة بين الحضور

ما هي الأسباب وراء فقدان الشهية بشكل مستمر؟