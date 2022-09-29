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محمد عبد السلام: المرتبات والمعاشات والخدمات استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها والمراوغة عنها لن تؤدي لسلام ثابت وحقيقي

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-09-2022

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