ناقوس الخطر الوجودي يدق داخل الكيان الصهيوني

العالم – غياهب الكيان

فالكيان الصهيوني في خطر وجودي على المستوى الداخلي، حيث التفكك والعنصرية والكراهية بين الفئات الصهيونية المختلفة، والمستوى الخارجي بسبب العداء المستحكم الذي يحيط بالكيان.

وفي حديثه للبرنامج وبشأن حقيقة الخطر الوجودي الذي كثر الحديث عنه من قبل الخبراء والمسؤولين وحتى الإعلام في الكيان الإسرائيلي قال الخبير المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة إن: هذا إقرار بحد ذاته، بما قاله قبل مدة بسيطة رئيس الشاباك الإسرائيلي حينما أعلن أن هناك تحد خطير يتعلق بالخطر الوجودي بداخل الكيان نتيجة تفكك المجتمع والتناقضات الموجودة داخل المجتمع.

ولفت إلى أنه: لكن الحدث اليوم يدور حول مسألة أبعد من ذلك لها علاقة بأبعاد أكاديمية وليست فقط سياسية أو أمنية أو حتى إعلامية، هناك حديث أكاديمي يتعلق بأن طبيعة الوجود وعلاقة الصهاينة بهذه الأرض هي علاقة مشوهة وبالتالي هذه العلاقة التي قامت نتيجة الفرض والإخضاع لا يمكن لها أن تعيش وتتمادى أو تنمو بشكل طبيعي، وهذه مسألة مهمة جداً تعيد النقاش الأساس التي لها علاقة بجغرافيا المكان.

وأكد أن: الكيان هو الذي يصنع السياسة والجغرافيا ولكن ليس التاريخ، وعلى الرغم من كل المحاولات التي قام بها الصهاينة من أجل تغيير المعالم التاريخية لهذه المنطقة من ناحية تهويد المناطق من ناحية الاستيطان وحتى الادعاء بمراجع أثرية قديمة لها علاقة بالجانب الصهيوني وهي مسائل تبين أنهم قاموا بزرع مسائل من هذا النوع تحت الأرض ليقوموا بعد مدة باستخراجها من أجل الادعاء بأن هذه هي المعالم الأساسية للصهيونية في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن: هذا القول الأكاديمي إنما هو عمليا اعتراف ضمني بأن حتى العلاقة مع المكان والطبيعة هي غير منسجمة وغير حقيقية.. وبحد ذاته هذا يفتح مجالاً واسعاً للنقاش بداخل الكيان الصهيوني وهو ما بدأ فعلا.

وأكد نبيه عواضة: إذا كنا نتحدث سابقاً عن تهديدات وتقديرات أمنية قد يكون ذلك مفهوماً لكن أن يصل إلى المستوى الثقافي والأكاديمي فمعنى ذلك أن الكيان الصهيوني ذاهب باتجاه المزيد من الشرخ على المستوى الفكري وعلى المستوى المجتمع أيضاً.

ضيف البرنامج: الأستاذ نبيه عواضة المتابع للشأن الإسرائيلي

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