إقرار صهيوني بالخطر الوجودي الذي يهدد الكيان

العالم – غياهب الكيان

فالكيان الصهيوني في خطر وجودي على المستوى الداخلي، حيث التفكك والعنصرية والكراهية بين الفئات الصهيونية المختلفة، والمستوى الخارجي بسبب العداء المستحكم الذي يحيط بالكيان.

الخطر الوجودي الذي كثر الحديث عنه من قبل الخبراء والمسؤولين وحتى الإعلام في الكيان الإسرائيلي یعد إقرار بحد ذاته، بما قاله قبل مدة بسيطة رئيس الشاباك الإسرائيلي حينما أعلن أن هناك تحد خطير يتعلق بالخطر الوجودي بداخل الكيان نتيجة تفكك المجتمع والتناقضات الموجودة داخل المجتمع.

لكن الحدث اليوم يدور حول مسألة أبعد من ذلك لها علاقة بأبعاد أكاديمية وليست فقط سياسية أو أمنية أو حتى إعلامية، هناك حديث أكاديمي يتعلق بأن طبيعة الوجود وعلاقة الصهاينة بهذه الأرض هي علاقة مشوهة وبالتالي هذه العلاقة التي قامت نتيجة الفرض والإخضاع لا يمكن لها أن تعيش وتتمادى أو تنمو بشكل طبيعي، وهذه مسألة مهمة جداً تعيد النقاش الأساس التي لها علاقة بجغرافيا المكان.

ضيف البرنامج: الأستاذ نبيه عواضة المتابع للشأن الإسرائيلي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6378348