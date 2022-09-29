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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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وزير الخارجية الأميركي يتهم روسيا بـ"الاستيلاء على أراض" بعد استفتاءات أوكرانيا ويتعهد مجددا أن اميركا لن تعترف بضم موسكو للمناطق الأوكرانية
أ ف ب: مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
ا ف ب: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على كامل مدينة كوبيانسك بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل
ا ف ب: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على كامل مدينة كوبيانسك بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل
الكرملين: بوتين يصف "التخريب غير المسبوق" لخطي غاز نورد ستريم بأنه "عمل من أعمال الإرهاب الدولي"
رويترز عن الخارجية الاميركية: يمكن تأكيد مقتل مواطن أمريكي في هجوم صاروخي في منطقة كردستان العراق الأربعاء
رويترز عن موقع وزارة الخزانة: أمريكا تفرض حظرا جديدا متصلا بإيران يستهدف 10 كيانات وناقلة نفط
الأمين العام للأمم المتحدة: مضي روسيا في خططها لضم أربع مناطق أوكرانية يشكل "تصعيدا خطيرا" سيهدد بشدة فرص السلام في المنطقة
وزير الخارجية اليمني لغروندبرج: الطرف الآخر يحاول تمييع الهدنة وإيجاد حالة من اللا حرب واللا سلم
وزير الخارجية اليمني لغروندبرج: تجديد الهدنة دون مراعاة الجوانب والاحتياجات الإنسانية يعني إدخال البلاد في حالة موت سريري
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-09-2022
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الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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سوریا
فلسطین
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الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.