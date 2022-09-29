قناة العالم
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الخارجية اليمني لغروندبرج: ما تطلبه صنعاء لا يمكن وصفه أو اعتباره شروط مسبقة بل هي مطالب إنسانية بحتة
وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبدالله يلتقي الممثل الأممي هانس غروندبرج لاستعراض الجهود والمساعي الأممية لتمديد الهدنة الحالية
مصدر في غرفة ضباط الارتباط باليمن: 83 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية في جبهات الساحل الغربي بينها غارتان لطيران تجسسي على حيس
مراسل العالم: المبعوث الأممي الى اليمن هانس جروندبرغ يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين لبحث ملف الهدنة الإنسانية والعسكرية
بوتين: الغرب على أهبة الاستعداد لإثارة "ثورات ملونة" و"حمام دم" في أي بلد
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية مستفيدة من تعطل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم تحت بحر البلطيق
محمد عبد السلام: المرتبات والمعاشات والخدمات استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها والمراوغة عنها لن تؤدي لسلام ثابت وحقيقي
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: إيرادات اليمن من النفط والغاز التي تنهب من دول العدوان كفيلة بصرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين
الاعلام العبري: الجيش الاسرئيلي يعترف بوقوع عملية إطلاق نار جديدة على مركبة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل
رويترز عن وكالة الانباء الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية اطلقت صاروخين بالستيين
وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبدالله يلتقي الممثل الأممي هانس غروندبرج لاستعراض الجهود والمساعي الأممية لتمديد الهدنة الحالية
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
مرحلة متقدمة من السرقة الأميركية للثروات السورية
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١
مع الحدث
فشل المحاولات لتعطيل البرلمان العراقي
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠
فيديو
إقرار صهيوني بالخطر الوجودي الذي يهدد الكيان
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨
خاص بالعالم- مراسلون
ناقوس الخطر الوجودي يدق داخل الكيان الصهيوني
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧
مع الحدث
واقع العراق ومرحلة ما بعد جلسة البرلمان
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩
هاشتاغ
عين على شبكات التواصل في العالم العربي والاسلامي
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وزير الخارجية اليمني يحذر من محاولات تمييع الهدنة
بالفيديو..
روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية والحرب تتحول إلى حرب تأمين الحدود
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-09-2022
مرحلة متقدمة من السرقة الأميركية للثروات السورية
الاحتلال يطلق سراح الشيخ يوسف الباز بشرط الحبس المنزلي
مصرع قيادي بتنظيم القاعدة في مأرب
مقالات و تحليلات
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محمد بن سلمان رئيسا للوزراء .. البحث عن حصانة وتعزيز السلطة
ما كواليس استقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي؟
إستحقاق لبنان الرئاسي دخل مرحلة التدويل: مقدمة لتسوية أم أزمة أكبر؟!
القرضاوي .. من ادعاء الاعتدالية وحتى النزعة الطائفية
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.