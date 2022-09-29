بالفيديو.. بايدن 'تائه' مرة أخرى وزوجته تشرح له المكان الذي يجب أن يذهب إليه

العالم ـ الأميركيتان

جاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها بايدن خلال احتفال بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وإحياء فخر الإعاقة، أمس الأربعاء.

وأبرز نشطاء مواقع التواصل تصرف الرئيس الأمريكي ووصفوه بـ"التائه".

كما ألقوا الضوء على رد فعل زوجته، سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن التي قامت بتوجيه بشكل مباشر إلى أسفل المنصة، ورغم ذلك توقف وبدا مرتبكا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها نشطاء الإنترنت حيال التصرفات "الغريبة" من الرئيس الأمريكي، كان آخرها ظهوره في أحد المؤتمرات وهو يبحث علنا بين الجمهور عن جاكي والورسكي، عضوة الكونغرس عن ‏ولاية إنديانا، التي توفيت بحادث سيارة في شهر أغسطس/ آب الماضي، ونعاها وقتها.