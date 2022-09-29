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شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يجتمعان في البحرين مطلع نوفمبر

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يجتمعان في البحرين مطلع نوفمبر
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مشيخة الأزهر، والفاتيكان أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان فرنسيس سيزوران البحرين لحضور أعمال ما يسمى "مجلس حكماء المسلمين" يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر.

العالم- مصر

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.

وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدى البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".

وأفادت مشيخة الأزهر بأن الطيب سيتوجه إلى البحرين في 3 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وسيشارك خلالها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، برعاية وحضور الملك البحريني.

وتعقد البحرين المنتدى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.

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