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القوات اليمنية تجري تجارب على سلاح استراتيجي جديد

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

استعرضت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس ، قدرات ومهام هجومية ودفاعية لسلاح استراتيجي جديد محلي الصنع.

العالم- اليمن

وكشف الإعلام الحربي، عن صور ومشاهد حية لتجارب مهام وقدرات مدرعة عسكرية حملت إسم “هاني” في الصحراء والجبال والسهول والوديان .

وذكر الإعلام الحربي أن مدرعة “هاني” التي ازاحت هيئة التصنيع العسكري الستار عنها خلال عرض العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر “تخليداً للشهيد هاني طومر”، مصممة لتنفيذ المهام الهجومية والدفاعية وتتميز بالمرونة عند الحركة والسرعة عند الاشتباك.

وجاء تسمية المدرعات الجديدة باسم الجندي الشهيد “هاني” تخليداً للشهيد “هاني طومر” لموقفه الشجاع بعد أن ضحى بنفسه في سبيل إنقاذ عدد من رفاقه الذين كانوا محاصرين في إحدى جبهات القتال الشمالية في محافظة الجوف.

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