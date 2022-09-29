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واشنطن تفرض حظرا على 10 شركات بذريعة تسهيل صادرات النفط الايراني

واشنطن تفرض حظرا على 10 شركات بذريعة تسهيل صادرات النفط الايراني
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخزانة الامريكية اليوم الخميس فرض حظر جديد على ايران بذريعة تسهيل صادرات النفط الايراني الخاضع للحظر الامريكي.

العالم - امريكا

وفي بيانها قالت الخزانة الامريكية ان الحظر بشمل 10 شركات وسفينة تعمل على تسهيل نقل النفط الايراني.

۱- شرکة النقل البحري کلارا، مقرها الامارات
۲- شرکة الصناعات الكيميائية ایران، مقرها ایران
۳- شرکة پارس خاورمیانه، مقرها در ایران
۴- مجموعة ام‌ال، مقرها هونغ كونغ
۵- شرکة سی‌یرا فیستا، مقرها هونغ كونغ
۶- شرکة تیبالاجی، مقرها الهند
۷- شرکة فیرغو مارین، مقرها الامارات
۸- شرکة النقل البحري دبلیو.اس، هونغ كونغ
۹- شرکة حمل و نقل و انبار ژانغو، الصين
۱۰- ناقلة نفط گاس‌الور، تحمل علم بنما

ومنذ ان انسحبت أمريكا بشكل احادي من الاتفاق النووي في 2018 أعادت جميع إجراءات الحظر ضد الشعب الايراني، وزادت امريكا في الفترة الاخيرة من هذه الاجراءات غير القانونية واللاإنسانية ضد الشعب الايراني للضغط على ايران في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق وهو ما يشكل خطا أحمر لايران.

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