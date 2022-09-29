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الأمين العام للأمم المتحدة: مضي روسيا في خططها لضم أربع مناطق أوكرانية يشكل "تصعيدا خطيرا" سيهدد بشدة فرص السلام في المنطقة

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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