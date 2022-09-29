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خلال محادثة هاتفية...

بوتين يؤكد لأردوغان أن تخريب 'السيل الشمالي' عمل إرهابي دولي

بوتين يؤكد لأردوغان أن تخريب 'السيل الشمالي' عمل إرهابي دولي
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية أن تخريب خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

العالم ـ روسيا

وقال الكرملين: "اعتبر الرئيس الروسي أن التخريب غير المسبوق، هو عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2". وأشار إلى أن روسيا تطرح هذه القضية للمناقشة العاجلة في مجلس الأمن الدولي".

من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يجب إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.

وقالت الرئاسة التركية أن "الرئيس أردوغان قال إنه من أجل تمهيد الطريق لمزيد من التطورات الإيجابية، هناك حاجة إلى خطوات لتخفيف التوترات، وأنه من المتوقع أن تتخذ روسيا خطوات لتسهيل هذه العملية، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضم بعض مناطق أوكرانيا إلى روسيا".

وأضافت: "طلب الرئيس التركي أردوغان من الرئيس الروسي بوتين بإعطاء فرصة أخرى للمفاوضات، وقال الرئيس أردوغان إن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط في هذه العملية".

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