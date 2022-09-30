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إنتخابات الكويت.. تقدم كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها النيابي

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

سقوط مدو للنواب الحكوميين في انتخابات الكويت، والمعارضة تحقق تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.

العالم - خاص بالعالم

وبموجب نتائج الانتخابات حصلت المعارضة على ثمانية وعشرين من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر عشرين نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس.

وحسب النتائج، فقد حصد المكون الشيعي عشرة مقاعد؛ في سابقة لم تحدث من قبل، في حين حصد الإسلاميون -بين سلفيين وإخوان ومستقلين- ثمانية مقاعد.

وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة ثلاثمئة وخمس مرشحين بينهم اثنتين وعشرين امرأة.

وشاركت في الانتخابات وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وتهز البلاد أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

ويقول متابعون لهذا الشأن إن هذه الانتخابات حملت مفاجآت كبرى؛ واكتساح نواب المعارضة سيشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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