شاهد.. تفاصيل الاعمال الارهابية في جنوب شرق ايران

العالم - خاص بالعالم

مسلحون إرهابيون فتحو النار باتجاه المصلين بعد خروجهم من مسجد المدينة، ثم شنوا هجوما على مركز للشرطة بالقرب من المكان، وفق ما أعلنه قائد شرطة المحافظة، المصدر أضاف أن مثيري الشغب هاجموا مركزين آخرين للشرطة.



الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، من بينهم مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية في المحافظة سيد علي موسوي، الذي استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر، نقل على إثرها للمستشفى، ليستشهد فيما بعد.

وقال العميد أحمد طاهري قائد شرطة سيستان وبلوشستان :"أطلق بعض المسلحين النار على المصلين أثناء مغادرتهم المسجد في مدينة زاهدان، ثم هاجموا 'مخفر ستة عشر' القريب من المكان، خلال هذه الأحداث قتل وجرح عدد من المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة. في وقت لاحق هاجم مثيرو الشغب مركزين آخرين للشرطة. تم التعرف على عدد من هؤلاء المسلحين واعتقالهم، والتحقيق في هذا الحادث مستمر. الوضع الآن يتجه نحو الهدوء، وكان هناك تعاون جيد من قبل العلماء والناس".

خطيب أهل السنة في زاهدان الشيخ مولوي عبد الحميد زهي دعا القوات الأمنية في المحافظة إلى مواجهة الاشرار والارهابيين بحزم.

مؤكدا على أن الشيعة والسنة يعيشون جنبا إلى جنب منذ أعوام في سيستان وبلوشستان والأحداث التي حصلت اليوم كانت بفعل عملاء العدو، طالبا من الأهالي عدم الاستماع للشائعات المنتشرة.

كما دعا إلى عدم إعطاء فرصة للأعداء للإضرار في البلاد، معتبرا أن الأحداث التي حصلت الجمعة كانت بفعل عملاء العدو.

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