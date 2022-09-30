ماوراء التفجير الإنتحاري بمركز تعليمي في العاصمة الأفغانية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار حق مل الى أن هؤلاء الأعداء لايريدون أمن الشعب الأفغاني، بل يريدون تدميره وتفتيته، وبالتالي فإن هذه المجموعات الارهابية تريد إلحاق الدمار بأفغانستان وان تكون بشكل دائم مشحونة بالحروب والاشتباكات الدموية، ومن أجل ذلك استهدفوا المدارس والمراكز التعليمية لتبقى أفغانستان غير آمنة.

وكانت قد أفادت الشرطة الأفغانية، بأن تفجيراً انتحارياً استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة كابل صباح الجمعة، ما أودى بحياة 32 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 52 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد زدران، إن التفجير الانتحاري استهدف مركز “كاج” التعليمي بمنطقة “داشتي بارشي” في الجزء الغربي من كابل، أثناء تواجد الطلاب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وأن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان جامعي تطبيقي حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي.”

وكانت قد عرضت القناة المحلية مشاهداً تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من الجثث المغطاة على الأرض في مستشفى قريب من موقع الحادث.

ويدرس مركز “كاج” التعليمي الخاص، الطلاب الذكور والإناث، في الوقت الذي أغلقت فيه أغلب المدارس الخاصة بالفتيات في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم في العام الماضي.

من جانبه، أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، عبد النافي تاكور، التفجير الذي استهدف المركز، معتبراً أن الهجمات على مواقع مدنية يؤكد “إجرام العدو اللاإنساني وغياب المعايير الأخلاقية”، في اتهام مباشر لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ويذكر أن سلسلة تفجيرات وقعت في شهر مايو من عام 2021، أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته، ما نجم عن مقتل 75 شخصاً معظمهم تلميذات، وأكثر من 300 جريح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...