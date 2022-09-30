الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ماوراء التفجير الإنتحاري بمركز تعليمي في العاصمة الأفغانية

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي فضل غني حق مل ان تلك الهجمات لم تكن بجديدة، حيث أنها بدأت منذ وجود حكومة الرئيس أشرف غني، منوها الى أن المراكز استهدفت من قبل المعارضين واعلنت جماعة داعش الارهابية عن مسؤوليتها، مؤكدا أنه منذ أن استلمت جماعة طالبان الحكم استمرت الهجمات.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار حق مل الى أن هؤلاء الأعداء لايريدون أمن الشعب الأفغاني، بل يريدون تدميره وتفتيته، وبالتالي فإن هذه المجموعات الارهابية تريد إلحاق الدمار بأفغانستان وان تكون بشكل دائم مشحونة بالحروب والاشتباكات الدموية، ومن أجل ذلك استهدفوا المدارس والمراكز التعليمية لتبقى أفغانستان غير آمنة.

وكانت قد أفادت الشرطة الأفغانية، بأن تفجيراً انتحارياً استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة كابل صباح الجمعة، ما أودى بحياة 32 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 52 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد زدران، إن التفجير الانتحاري استهدف مركز “كاج” التعليمي بمنطقة “داشتي بارشي” في الجزء الغربي من كابل، أثناء تواجد الطلاب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وأن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان جامعي تطبيقي حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي.”

وكانت قد عرضت القناة المحلية مشاهداً تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من الجثث المغطاة على الأرض في مستشفى قريب من موقع الحادث.

ويدرس مركز “كاج” التعليمي الخاص، الطلاب الذكور والإناث، في الوقت الذي أغلقت فيه أغلب المدارس الخاصة بالفتيات في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم في العام الماضي.

من جانبه، أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، عبد النافي تاكور، التفجير الذي استهدف المركز، معتبراً أن الهجمات على مواقع مدنية يؤكد “إجرام العدو اللاإنساني وغياب المعايير الأخلاقية”، في اتهام مباشر لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ويذكر أن سلسلة تفجيرات وقعت في شهر مايو من عام 2021، أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته، ما نجم عن مقتل 75 شخصاً معظمهم تلميذات، وأكثر من 300 جريح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ايران تعلن استعدادها لمساعدة المتضررين من انفجار كابول

افغانستان؛ أول تفجير يستهدف سفارة أجنبية في عهد طالبان

مقتل 4 أطفال بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ماوراء التفجير الإنتحاري بمركز تعليمي في العاصمة الأفغانية

ماهي قصة القهوة؟

اتفاق تعاون فني عسكري بين ليبيا وبريطانيا

اللواء باقري: سنرد على أي عمل عدواني اميركي ضد مسيراتنا

كبار مسؤولي الليكود يخططون لإبعاد نتنياهو إذا لم يفز بالأغلبية

شاهد.. من يقف وراء تسريبات الغاز في بحر البلطيق؟