الهدنة الأممية تدخل ساعاتها الأخيرة وسط توقعات بتمديدها وتوسيعها

العالم - خاص بالعالم

صنعاء كانت قد حملت تحالف العدوان المسؤولية تجاه الهدنة متهمة السعودية والامارات ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية بالمماطلة تجاه عدد من الملفات الانسانية المهمة.

مضيفة ان عدم حسم موقف التحالف تجاه هذه الملفات التي تتعلق بالشق الانساني امرا غير مقبول خاصة وهذه الملفات تعتبر ذا اولوية لصنعاء لكبح جماح المعاناة الانسانية الناجمة عن الحرب والحصار.



وقد شددت صنعاء اثناء زيارة المبعوث الاممي على موقفها تجاه تمديد الهدنة، حيث قال رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط ان صنعاء ترفض بشكل قاطع التمديد مالم تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات ثروات اليمن المنهوبة من قبل تحالف العدوان وكذلك رفع الحصار عن مطار صنعاء ومؤانى الحديدة.



كما اكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ايضا الموقف اليمني الثابت تجاه فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مضيفا ان لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين.



الى ذلك يرى العديد من المراقبون ان تمديد الهدنة سوف يستمر باعتباره مطلبا دوليا خاصة لواشنطن التي تكثف مساعيها من اجل استمرار الهدنة وتوسيعها، مشددين ان الولايات المتحدة الامريكية تعمل على اخراج السعودية من الحرب والازمة التي وقعت فيها لكن الرياض وواشنطن تسعى على ايقاف اطلاق النار فقط.



بينما يبقى الحصار على صنعاء مستمرا وقد تجلى ذلك في استدعاء الرياض والبمعوث الامريكي رةيس ما يسمى بالقيادة واعضاء المجلس الى الرياض والضغط عليهم لتجاوز الخلافات فيما بينهم.



ولم يستبعد العديد من المراقبين بان تقبل دول العدوان الشروط المطروحة من قبل حكومة الانقاذ في صنعاء خاصة ايجاد رحلات جديدة الى وجهات جديدة من مطار صنعاء ولكن المراقبون يعتقدون بان الرياض ستعمل مجددا على عدم تنفيذها هذه البنود كما عملت في فترة الهدن السابقة.

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