السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الهدنة الأممية تدخل ساعاتها الأخيرة وسط توقعات بتمديدها وتوسيعها

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

الهدنة الاممية في اليمن دخلت ساعاتها الاخيرة وسط ضبابية المشهد حول تمديدها والذهاب نحو هدنة جديدة.

العالم - خاص بالعالم

صنعاء كانت قد حملت تحالف العدوان المسؤولية تجاه الهدنة متهمة السعودية والامارات ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية بالمماطلة تجاه عدد من الملفات الانسانية المهمة.

مضيفة ان عدم حسم موقف التحالف تجاه هذه الملفات التي تتعلق بالشق الانساني امرا غير مقبول خاصة وهذه الملفات تعتبر ذا اولوية لصنعاء لكبح جماح المعاناة الانسانية الناجمة عن الحرب والحصار.

وقد شددت صنعاء اثناء زيارة المبعوث الاممي على موقفها تجاه تمديد الهدنة، حيث قال رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط ان صنعاء ترفض بشكل قاطع التمديد مالم تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات ثروات اليمن المنهوبة من قبل تحالف العدوان وكذلك رفع الحصار عن مطار صنعاء ومؤانى الحديدة.

كما اكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ايضا الموقف اليمني الثابت تجاه فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مضيفا ان لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين.

الى ذلك يرى العديد من المراقبون ان تمديد الهدنة سوف يستمر باعتباره مطلبا دوليا خاصة لواشنطن التي تكثف مساعيها من اجل استمرار الهدنة وتوسيعها، مشددين ان الولايات المتحدة الامريكية تعمل على اخراج السعودية من الحرب والازمة التي وقعت فيها لكن الرياض وواشنطن تسعى على ايقاف اطلاق النار فقط.

بينما يبقى الحصار على صنعاء مستمرا وقد تجلى ذلك في استدعاء الرياض والبمعوث الامريكي رةيس ما يسمى بالقيادة واعضاء المجلس الى الرياض والضغط عليهم لتجاوز الخلافات فيما بينهم.

ولم يستبعد العديد من المراقبين بان تقبل دول العدوان الشروط المطروحة من قبل حكومة الانقاذ في صنعاء خاصة ايجاد رحلات جديدة الى وجهات جديدة من مطار صنعاء ولكن المراقبون يعتقدون بان الرياض ستعمل مجددا على عدم تنفيذها هذه البنود كما عملت في فترة الهدن السابقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اليمن..وزير النقل يحمل تحالف العدوان مسؤولية كارثة بحرية غير مسبوقة في العالم

صنعاء: لا تمديد للهدنة دون رفع الحصار ودفع المرتبات

المبعوث الأممي يزور اليمن قبل أيام من انتهاء الهدنة

وزير الخارجية اليمني يحذر من محاولات تمييع الهدنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع eurasiareview : محمد بن زايد انقلب على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات في الإمارات

بالفيديو.. الهدنة الأممية تدخل ساعاتها الأخيرة وسط توقعات بتمديدها وتوسيعها

تنتهي غدا.. الأمم المتحدة تدعو لتمديد الهدنة باليمن

بعد واشنطن برلين تدير ظهرها لطلب انضمام أوكرانيا السريع للناتو

وفود تركيا وفنلندا والسويد يجتمعون الشهر الجاري لمناقشة الانضمام للناتو

بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد خالد دمدوم إثر إصابته برصاص الاحتلال