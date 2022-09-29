حماس: الضفة الغربية في حالة غليان

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وفي حوار عبر فضائية الأقصى، أضاف العاروري أن ظاهرة "المقاومين يقاتلون كتفا إلى كتف ويقاومون معا ويستشهدون معا، تدل على انتفاضة جديدة أقوى مما سبقها يكون شعبنا صفا واحدا في وجه الاحتلال".

وحسب ما نشر موقع الحركة، قال العاروري إن "الخط البياني للمقاومة متصاعد" ويمثل مصدر قلق للعدو، وإنه "لا يمكن حسم المعركة مع العدو إلا بالمقاومة المسلحة".

وحول التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، أعرب العاروري عن أمله "في أن يغادر موظفو التنسيق الأمني في الأجهزة هذا المربع إلى مربع المقاومة"، وقال إن الأجهزة الأمنية في الضفة تعمل على ملاحقة المطاردين ومصادرة سلاحهم.

ودعا السلطة أن تتخذ "قرارا استراتيجيا بجمع صفوف الشعب الفلسطيني، وتخط مسارا استراتيجيا للمقاومة".