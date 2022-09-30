الاعلام السعودي والقدرة العسكرية اليمنية

العالم – انقلاب الصورة

البرنامج تطرق الى ما نقله وسائل الاعلام اليمني والعربي بشأن الاستعراض العسكري اليمني في صنعاء ووصف البواسل الذين شاركوا في الاستعراض بالأطفال المجبرين على المشاركة في الاستعراض.. اتهامات واهية وصفها المراقبون للشأن اليمني بانها في مصاف الاتهامات التي تحاول من خلالها وسائل الاعلام السعودية تضليل الرأي العام بشأن القدرات العسكرية اليمنية.

المراقبون للشأن الاقليمي يقولون ان دول تحالف العدوان السعودي تفتد القدرة العسكرية اليمنية الحديثة وهي الآن تعترف بهزيمتها بشكل غير مباشر..

التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6378903