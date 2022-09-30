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حكومة العراق تدعم قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات

حكومة العراق تدعم قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير اتصالات العراق، اركان الشيباني، يوم أمس الخميس، أن الحكومة تدعم قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

العالم - العراق

وقال الشيباني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية تدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسعى للنهوض به على المستوى المحلي والدولي".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنعقد في رومانيا بوخارست، حيث قدم الوزير شكره وتقديره لوزير الاتصالات الروماني والأمين العام للاتحاد الدولي للإتصالات واعضاء المجلس".

وتحدث الشيباني عن "التحديات والمشاكل التي تعرض لها العراق خلال الحقبات السابقة والهجمات الإرهابية مما أثر على تنفيذ المشاريع المهمه وانعكاس ذلك على تطوير قطاع الاتصالات"، مبيناً "أهمية موقع العراق الاستراتيجي باعتباره اقصر الطرق لربط قارة اسيا وأوربا بالإضافة إلى كون العراق بيئة مناسبة للاستثمار في كافة الفروع والخدمات الرقمية مما يسهم بتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق".

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