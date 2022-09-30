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وزارة تجارة العراق تباشر توزيع البطاقة التموينية الإلكترونية في النجف الأشرف

وزارة تجارة العراق تباشر توزيع البطاقة التموينية الإلكترونية في النجف الأشرف
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة العراقية امس الخميس، المباشرة بتوزيع البطاقة التموينية الإلكترونية على المواطنين في محافظة النجف الأشرف.

العالم - العراق

وقالت مدير عام التخطيط في الوزارة ابتهال هاشم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تجارب ميدانية جرت في محافظة النجف الاشرف، أثمرت عن نجاح هذا الإجراء، حيث تمت المباشرة بطبع البطاقة التموينية الالكترونية بالمحافظة وستكون البطاقة متاحة في بقية المحافظات تباعا".

وأوضحت، أن "فريقا من موظفي التموين فرع النجف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي مستمر بتوزيع البطاقات على المواطنين، حيث تم تنظيم استمارة لكل مواطن تتضمن دخل العائلة الشهري وعدد الافراد وحقولا اخرى بإمكان المواطن ملؤها مما يساعد على تحديد المستفيدين فعلا من مفردات البطاقة التموينية".

وأشارت إلى أن "البطاقة ليست مخصصة فقط لتجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية بل تحتوي ايضا على تطبيق يسمى (تمويني) تغني المواطن عن مراجعة مراكز التموين وفروعه اذ يتم تنفيذ جميع عمليات البطاقة عبر التطبيق".

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