اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد

العالم - إيران

والتقى محمد إسلامي، مساء الخميس، في مستهل جولته التفقدية في محافظة كرمان ، بممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة كرمان وإمام جمعة كرمان.

في هذا الاجتماع، أشار إلى أهمية توسيع التكنولوجيا النووية كجدول أعمال استراتيجي وتنفيذي مهم، وقال: في منظمة الطاقة الذرية، وفقًا للوثيقة الاستراتيجية وأفاق الخطة العشرينية، حددنا برنامجًا ذا قدرة عالية على التطوير في جميع عناوين التكنولوجيا النووية.

وقال إسلامي: إن تخصيب اليورانيوم ليس سوى جزء من التكنولوجيا النووية، بينما إنتاج الكهرباء والإشعاع جزءان رئيسيان من التكنولوجيا النووية في العالم.

وقال نائب رئيس الجمهورية محمد اسلامي: "نحن اليوم أحد المنتجين الرائدين في العالم في إنتاج الأدوية المشعة ، والتي تخضع لاجراءات حظر شديدة ، وبسبب عمرها القصير ، ليس من السهل نقلها" وقد تمكنت إيران من إنتاج هذه الأدوية ويستخدمها المرضى في 205 مركز طبي في البلاد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إننا نتخذ الآن الخطوة التالية في تطوير الأدوية المشعة ، والتي تستخدم أساسًا لعلاج أنواع مختلفة من السرطان.

وأضاف إسلامي: هناك قضية أخرى في إجراءات هيئة الطاقة الذرية وهي استخدامات أشعة جاما خاصة في محافظة كرمان التي لها منتجات استراتيجية من التمر والفستق ، وبالتالي سيكون من المفيد زيادة العمر الافتراضي للمنتجات ومنع الآفات إلى حد كبير ما يخدم الاقتصاد ومعيشة المواطنين .

وقال: هناك قضية أخرى مهمة في التكنولوجيا النووية وهي البلازما، وقد تم الانتهاء من البحث في إزالة السموم والعلاج بالبلازما، وتم التاسيس للعمل بقدرات عالية في هذا المجال خلال العام الماضي.