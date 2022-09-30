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اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد

اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي اننا نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد، ونأمل أن يسير العمل بشكل جيد في محافظة كرمان باعتباره قطبا رئيسيا للمنتجات الزراعية.

العالم - إيران

والتقى محمد إسلامي، مساء الخميس، في مستهل جولته التفقدية في محافظة كرمان ، بممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة كرمان وإمام جمعة كرمان.

في هذا الاجتماع، أشار إلى أهمية توسيع التكنولوجيا النووية كجدول أعمال استراتيجي وتنفيذي مهم، وقال: في منظمة الطاقة الذرية، وفقًا للوثيقة الاستراتيجية وأفاق الخطة العشرينية، حددنا برنامجًا ذا قدرة عالية على التطوير في جميع عناوين التكنولوجيا النووية.

وقال إسلامي: إن تخصيب اليورانيوم ليس سوى جزء من التكنولوجيا النووية، بينما إنتاج الكهرباء والإشعاع جزءان رئيسيان من التكنولوجيا النووية في العالم.

وقال نائب رئيس الجمهورية محمد اسلامي: "نحن اليوم أحد المنتجين الرائدين في العالم في إنتاج الأدوية المشعة ، والتي تخضع لاجراءات حظر شديدة ، وبسبب عمرها القصير ، ليس من السهل نقلها" وقد تمكنت إيران من إنتاج هذه الأدوية ويستخدمها المرضى في 205 مركز طبي في البلاد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إننا نتخذ الآن الخطوة التالية في تطوير الأدوية المشعة ، والتي تستخدم أساسًا لعلاج أنواع مختلفة من السرطان.

وأضاف إسلامي: هناك قضية أخرى في إجراءات هيئة الطاقة الذرية وهي استخدامات أشعة جاما خاصة في محافظة كرمان التي لها منتجات استراتيجية من التمر والفستق ، وبالتالي سيكون من المفيد زيادة العمر الافتراضي للمنتجات ومنع الآفات إلى حد كبير ما يخدم الاقتصاد ومعيشة المواطنين .

وقال: هناك قضية أخرى مهمة في التكنولوجيا النووية وهي البلازما، وقد تم الانتهاء من البحث في إزالة السموم والعلاج بالبلازما، وتم التاسيس للعمل بقدرات عالية في هذا المجال خلال العام الماضي.

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اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد

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