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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مصادر افغانية: الانفجار الذي استهدف مركزا تعليميا في كابل اوقع 20 قتيلا و35 جريحا
أ ف ب عن الشرطة الافغانية: انفجار يستهدف مركزا تعليميا في العاصمة كابول ويوقع ضحايا
أ ف ب عن الشرطة الافغانية: انفجار يستهدف مركزا تعليميا في العاصمة كابول ويوقع ضحايا
متحدث باسم الشرطة الأفغانية: وقوع انفجار في غرب العاصمة كابول
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بنابلس
الرئيس رئيسي: العدو يعاني يوميا من الخطأ في حساباته طيلة 43 عاما بسبب تصوراته الخاطئة
الرئيس رئيسي: لا يمكن للأعداء السيطرة على إيران بالخداع
ا ف ب: مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار
وزير الخارجية الأميركي يتهم روسيا بـ"الاستيلاء على أراض" بعد استفتاءات أوكرانيا ويتعهد مجددا أن اميركا لن تعترف بضم موسكو للمناطق الأوكرانية
أ ف ب: مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
أ ف ب عن الشرطة الافغانية: انفجار يستهدف مركزا تعليميا في العاصمة كابول ويوقع ضحايا
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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