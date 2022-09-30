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أ ف ب عن الشرطة الافغانية: انفجار يستهدف مركزا تعليميا في العاصمة كابول ويوقع ضحايا

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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