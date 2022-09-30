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رويترز: سماع دوي إطلاق نار كثيف في المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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