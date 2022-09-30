البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الإعلامي والكاتب السياسي روني ألفا ان هناك سبب استرايتيجي وآخر تكتيكي في فشل البرلمان اللبناني بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأضاف ان الفراغ الرئاسي في لبنان ليس وليد اللحظة وانما قائم منذ عقود بسبب الخلافات التي لم تنتهي بين القوى السياسية.

روني ألفا اشار الى ان جميع الكتل البرلمانية تريد رئيسا وفق سياساتها ولا توجد كتلة مستعدة للتنازل عن مطالبها بشأن خصوصيات انتخاب رئيس الجمهورية. مؤكدا ان جلسة البرلمان شهدت ذكر اسماء لم تكن معروفة في الشارع اللبناني وإن هذا الأمر يؤكد ان هناك تدخلات على قدم وساق من قبل استخبارات دول العالم.

روني ألفا أضاف ان الصراع الماروني – الماروني على السلطة في لبنان خلف انقسامات بين الكتل السياسية.

وانتقد تصرف بعض سفراء الدول العربية في لبنان في إشارة الى تدخل سفير السعودية في الشأن اللبناني قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية وحتى اليوم مؤكدا ان هذا انتهاك لأبسط سلوك القواعد الدبلوماسية.

من جهته قال القيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم ان رئيس البرلمان نبيه بري عندما دعا الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فهو يعمل واجبه الدستوري.

وأضاف ان التيار الحر صوّت في جلسة البرلمان بورقة بيضاء لان الجميع كان غير جاد في انتخاب رئيس جديد للبلاد مؤكدا ان التيار الحر يرفض المرشح ميشال معوض لأنه يرعى السياسات الأميركية في لبنان. مشيرا الى ان التيار وحلفاءه من حزب الله وحركة أمل يرجحون أن تكون شخصية رئاسة الجمهورية تتمتع باستقلالية وان لا تؤثر فيه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.

رمزي دسوم استبعد ان يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية في فترة لا تقل عن شهر واحد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

روني ألفا – إعلامي وكاتب سياسي

رمزي دسوم – قيادي في التيار الوطني الحر

د. قاسم هاشم – نائب في البرلمان اللبناني

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6379123