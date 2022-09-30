مقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية في زاباروجيه

العالم-روسيا

وقال فلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيس لإدارة منطقة زابوروجيه، إن 23 شخصا قتلوا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على طابور من السيارات تنتظر المرور إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه.

وأضاف: "في الوقت الحالي، من المعروف أن 23 قتيلا و 34 مدنيا مصابا حدث هذا على طريق أوريخوفسكوي السريع، حيث تم تشكيل قافلة للتوجه إلى المنطقة المحررة".

وأشار روغوف إلى أنه قبل يومي ، قام سكان منطقة زابوروجيه بإغلاق الطريق السريع وعقدوا مسيرة، مطالبين بمنحهم الفرصة لمغادرة الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.