المرأة بالكويت تستعيد حضورها في المجلس

العالم-الكويت

وحسبما نقل موقع كونا الكويتي , قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات، في 5 دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة.

وأظهرت النتائج تحقيق المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين، بعد أن غابت عن مجلس 2020 للمرة الأولى منذ عام 2008.

وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.

وأسفرت النتائج عن تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، حيث احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا إلى المجلس.