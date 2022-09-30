الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المرأة بالكويت تستعيد حضورها في المجلس

المرأة بالكويت تستعيد حضورها في المجلس
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفضت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، عن نسبة تغيير بلغت 54%، وسط تقدم للمعارضة وعودة المرأة بمقعدين.

العالم-الكويت

وحسبما نقل موقع كونا الكويتي , قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات، في 5 دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة.

وأظهرت النتائج تحقيق المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين، بعد أن غابت عن مجلس 2020 للمرة الأولى منذ عام 2008.

وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.

وأسفرت النتائج عن تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، حيث احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا إلى المجلس.

روابط ذات صلة

الكويت..بدء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرب في اوكرانيا بعد هذا اليوم ليس كما قبله

الكرملين: سنعتبر قصف الأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا

شاهد بالفيديو... ردة فعل واشنطن إزاء ضم مقاطعتي اوكرانيتيين إلى روسيا

مقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية في زاباروجيه

خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.. مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون

فلسطين.. إصابتان و9 معتقلين بحملة دهم للاحتلال في الضفة