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مراسلة العالم عن مصادر أهلية : أكثر من ٢٠ قتيلا وجريحا في استهداف الطيران الروسي موقعا لهيئة تحرير الشام الإرهابية، بريف ادلب الجنوبي

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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