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خلال قصف شنته القوات الأوكرانية..

مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون

مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

لقي النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، مصرعه، خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.

العالم-روسيا

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية لـ "سبوتنيك": إن "النائب الأول للأمن لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، قتل نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط خيرسون".

وأكدت الإدارة، في وقت سابق، أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.

وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وفقا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.

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