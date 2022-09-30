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رئيس الاركان الايرانية اللواء باقري: ادعاء الأمريكيين بتدمير مسيرة إيرانية مقاتلة في شمال العراق يثبت انهم متواطئون مع الإرهابيين والانفصاليين

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

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