اتفاق تعاون فني عسكري بين ليبيا وبريطانيا

العالم-ليبيا

وقال بيان للحكومة، إن ذلك جرى خلال اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، الفريق جوي مارتن سامبسون، في طرابلس, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأوضح البيان أن الاجتماع خصص لمتابعة التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين وتمت خلاله مناقشة تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا.

كما التقى سامبسون ، مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

ونقل بيان صدر من المجلس الرئاسي الليبي عن سامبسون عقب اللقاء، تأكيد دعم بلاده لـجهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن بكامل التراب الليبي، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الليبيون.

وذكر البيان، أن اللقاء ناقش الأوضاع العسكرية في ليبيا ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار.

من جانبهما، أكد الكوني واللافي، وفق البيان، على استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية من خلال لجنة 5+5 ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد وجمع السلاح وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية.